KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 06.12.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 336: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 06.12.2022
5 Min.Folge vom 02.12.2022Ab 6
- Invasive Störenfriede: So sollen mit KI-Unterstützung durch den Klimawandel eingeschleppte Pflanzen frühzeitig erkannt werden. - Weißdorn: Klimafitte heimische Pflanzen für resistentere landwirtschaftliche Nutzung.
