KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 06.12.2022

PULS 4Staffel 2Folge 336vom 02.12.2022
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 06.12.2022

Folge 336: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 06.12.2022

5 Min.Folge vom 02.12.2022Ab 6

- Invasive Störenfriede: So sollen mit KI-Unterstützung durch den Klimawandel eingeschleppte Pflanzen frühzeitig erkannt werden. - Weißdorn: Klimafitte heimische Pflanzen für resistentere landwirtschaftliche Nutzung.

PULS 4
