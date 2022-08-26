KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.08.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 238: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.08.2022
5 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 6
- Zug statt Flug: Warum Reisen mit dem Zug Sinn machen kann und welche Vorteile es bringt. - Kompakt erklärt: Warum Flüge oft günstiger sind als Zugreisen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen