KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.08.2022

PULS 4Staffel 2Folge 238vom 26.08.2022
5 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 6

- Zug statt Flug: Warum Reisen mit dem Zug Sinn machen kann und welche Vorteile es bringt. - Kompakt erklärt: Warum Flüge oft günstiger sind als Zugreisen.

