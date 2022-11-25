KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 29.11.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 329: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 29.11.2022
5 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 6
- Lagebericht: Schwarze Soldatenfliegen und deren Larven sind die Mitarbeiter eines Recycling-Betriebs in Oberösterreich. - Wintervorschau: Saisonal und regional kochen und essen
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen