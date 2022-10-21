KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.10.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 294: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 25.10.2022
5 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 6
- Lokalaugenschein: Sozialmarkt in Wiener Einkaufszentrum - Richtig eingeräumt: So hält der Kühlschrank Waren länger frisch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen