KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 20.09.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 259: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 20.09.2022
5 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 6
- Grünes Geld: So kann unser Erspartes dabei helfen, die Welt zu retten. - Heiztipps: Einfache Tipps, um die Heizrechnung niedrig zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 2
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KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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