KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 19.07.2022Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 196: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 19.07.2022
5 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 6
Die Themen: - Hintergründe zum Klimarat: So lief der Prozess des Gremiums. - Komapkt erklärt: Was ist das "Grundrecht auf Klimaschutz" und warum könnte es hilfreich sein?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen