Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Tatort: Internet

SAT.1Staffel 2Folge 10
Folge 10: Tatort: Internet

23 Min.Ab 12

Ein 15-Jähriger kommt mit starken Gesichtsverletzungen in die Klinik, verrät aber nicht, woher diese kommt. Welches Geheimnis verbirgt der Teenager? Die Ursache wird nicht nur den Familienhelfer schockieren? Eine Siebenjährige wird mehrmals beim Klauen erwischt. Dabei ist die Familie gut situiert. War es eine Mutprobe? Schnell wird klar, hinter dem Diebstahl steckt eine fatale Ursache?

SAT.1
