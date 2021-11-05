Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Wickelkind

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 05.11.2021
Folge 4: Wickelkind

23 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12

Eine Achtjährige bindet sich die Brust ab, bis sie keine Luft mehr bekommt. Ist sie durch die körperlichen Veränderungen, von denen sie im Sexualkunde-Unterricht erfahren hat, irritiert?

