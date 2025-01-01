Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 22: Die Mutter aller Probleme
23 Min.Ab 12
Mia liebt ihre Kinder über alles. Doch als die Chefin ihres Mannes sie versehentlich mit einer Putzfrau verwechselt, fragt sich die junge Mutter, wie glücklich sie als Hausfrau ist?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1