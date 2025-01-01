Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Teen Mom

SAT.1Staffel 2Folge 33
Teen Mom

Folge 33: Teen Mom

23 Min.Ab 12

Eine 16-jährige Teen-Mom will den Spagat zwischen Schnuller und Schule schaffen und wird dabei von ihrer Mutter unterstützt. Doch dann bricht sie plötzlich vor der Schule zusammen.

