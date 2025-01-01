Zum Inhalt springenBarrierefrei
Langfinger Alarm

SAT.1Staffel 2Folge 40
Folge 40: Langfinger Alarm

23 Min.Ab 12

Eine 17-Jährige klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Dabei riskiert sie sogar ihre Gesundheit und wird bei der Flucht vor einem Ladendetektiv von einem Auto angefahren.

