Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Gemeinsam allein

SAT.1Staffel 2Folge 47
Gemeinsam allein

Gemeinsam alleinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 47: Gemeinsam allein

23 Min.Ab 12

Eine Zehnjährige sträubt sich seit Wochen dagegen in die Schule zu gehen. Hat sie Angst davor, erneut von ihren Mitschülern ausgelacht zu werden? Die Familienhelferin kann das Vertrauen des Mädchens gewinnen und kommt einer rührenden Geschichte auf die Spur. - Ein 18-Jähriger benimmt sich verantwortungslos und bringt dabei sogar mehrfach seine herzkranke Schwester in Lebensgefahr. Was veranlasst den Bruder so gedankenlos mit der 16-Jährigen umzugehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen