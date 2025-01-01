Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 47: Gemeinsam allein
23 Min.Ab 12
Eine Zehnjährige sträubt sich seit Wochen dagegen in die Schule zu gehen. Hat sie Angst davor, erneut von ihren Mitschülern ausgelacht zu werden? Die Familienhelferin kann das Vertrauen des Mädchens gewinnen und kommt einer rührenden Geschichte auf die Spur. - Ein 18-Jähriger benimmt sich verantwortungslos und bringt dabei sogar mehrfach seine herzkranke Schwester in Lebensgefahr. Was veranlasst den Bruder so gedankenlos mit der 16-Jährigen umzugehen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1