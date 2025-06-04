Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 49: Der Klassenclown
23 Min.Ab 12
Der siebenjährige Timo geht nur noch als Clown zu Schule und stört mit seiner Show permanent den Unterricht! Lebt er diese Rolle so konsequent, weil er mit dem Zirkus herumziehen möchte? - Eine 14-Jährige erleidet bei der Sportgymnastik einen Schwächeanfall, weil sie zu lange trainiert hat. Ihre Mutter macht sich große Sorgen, denn auch in allen anderen Lebensbereichen überfordert sich das Mädchen total: Was sitzt ihr bloß so im Nacken, dass sie sich keine Pause mehr gönnt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1