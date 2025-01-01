Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 51: Nachts, wenn du schläfst
24 Min.Ab 12
Die 14-jährige Marie ist seit einiger Zeit ständig übermüdet. Verursacht der bevorstehende Wohnungsumzug dem Mädchen schlaflose Nächte? Hat sie Angst davor, ihr gewohntes Umfeld zu verlieren? Oder beschäftigt ein bedrohlicheres Problem den Teenager? - Ein Sechsjähriger isst seit Wochen ausschließlich gelbe Lebensmittel. Leidet der Junge an Nährstoffmangel? Oder gibt es einen ganz anderen Auslöser für das wählerische Essverhalten?
