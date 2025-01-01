Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 52: Cry me a River
24 Min.Ab 12
Eine junge Mutter bricht auf der Straße zusammen. Ihr Baby ist möglicherweise ein Schreibaby. Ist das der Grund für ihre Erschöpfung? Oder ist der eigene Anspruch, verbunden mit dem Wunsch nach einer perfekten Familie, einfach zu hoch geschraubt? - Clara (9) mistet aus. Sie will fast alle ihre Sachen verkaufen - bestiehlt dafür aber sogar ihre Mutter. Nur, was hat sie mit dem Geld vor?
