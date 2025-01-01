Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 55: Das Sandmännchen
23 Min.Ab 12
Eine Sechsjährige hat nachts plötzlich schlimme Schmerzen und entzündete Augen! Die Sanitäter finden heraus, dass das Kind Sand in den Augen hat. Doch woher? Welches Geheimnis lastet auf ihrer kleinen Seele, dass sie Nacht um Nacht um den Schlaf bringt? - Eine Jugendliche ruft im Halbschlaf immer wieder verzweifelt "Ich will das nicht" und kann ihren Eltern kaum in die Augen sehen. Wurde ihr auf einer Party tatsächlich etwas angetan?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
