Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Das Sandmännchen

SAT.1Staffel 2Folge 55
Das Sandmännchen

Das SandmännchenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 55: Das Sandmännchen

23 Min.Ab 12

Eine Sechsjährige hat nachts plötzlich schlimme Schmerzen und entzündete Augen! Die Sanitäter finden heraus, dass das Kind Sand in den Augen hat. Doch woher? Welches Geheimnis lastet auf ihrer kleinen Seele, dass sie Nacht um Nacht um den Schlaf bringt? - Eine Jugendliche ruft im Halbschlaf immer wieder verzweifelt "Ich will das nicht" und kann ihren Eltern kaum in die Augen sehen. Wurde ihr auf einer Party tatsächlich etwas angetan?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen