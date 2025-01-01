Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Schneewittchen

SAT.1Staffel 2Folge 58
Schneewittchen

SchneewittchenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 58: Schneewittchen

24 Min.Ab 12

Lucy (16) war immer ein friedliches Mädchen. Nun prügelt sie sich vor der Haustür mit ihrer Freundin Cara (16). Was löst den Dauer-Zoff der ehemaligen BFFs aus? - Tom (23) ist ein junger Vater und liebt seine Familie. Trotzdem zieht er sich nach der Geburt des Babys zurück. Seine Lebensgefährtin muss sich allein um alles kümmern. Warum kriselt es plötzlich? Hat er wirklich Angst um seine Freiheit?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen