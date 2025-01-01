Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Zuckerbrot und Peitsche

SAT.1Staffel 2Folge 59
Zuckerbrot und Peitsche

Zuckerbrot und PeitscheJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 59: Zuckerbrot und Peitsche

24 Min.Ab 12

Eine Sechsjährige kommandiert urplötzlich ihre Freunde im Kindergarten herum, bestraft sie bei Ungehorsam - verhält sich aber zu Hause braver denn je. Damit stellt sie die Erzieherin und ihre Mutter vor ein großes Rätsel. - Eine 16-Jährige taucht besinnungslos bei ihrer besten Freundin auf. Wurde sie Opfer von K.o.-Tropfen? Und warum besucht die sonst so vernünftige Jugendliche auf einmal exzessive Partys? Welches Geheimnis verschweigt das Mädchen ihrer gesamten Familie?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen