Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Nicht auflegen

SAT.1Staffel 2Folge 60
Nicht auflegen

Nicht auflegenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 60: Nicht auflegen

23 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge mag nicht mehr telefonieren und zerstört ein Telefon nach dem anderen. Welche innere Not steckt hinter dem Verhalten des Jungen? Eine Mutter stürzt mit ihrem Säugling auf dem Arm eine Treppe runter. Ist sie so extrem übermüdet, weil ihre Tochter gerade zahnt und die Nächte lang sind? Der Großvater tut alles, um die Familie zu unterstützen, doch die Lage wird immer schlimmer. Was stresst das Baby so sehr, dass es sich sogar die Haare ausreißt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen