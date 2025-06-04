Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Explosionsgefahr

SAT.1Staffel 2Folge 64
Explosionsgefahr

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 64: Explosionsgefahr

24 Min.Ab 12

Eine Siebzehnjährige verletzt sich bei einer plötzlichen Panikattacke an der Tankstelle schwer. Sie hat die Führerscheinprüfung erst im dritten Anlauf bestanden: Wovor hat sie Angst?

