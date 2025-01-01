Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Das bisschen Haushalt

SAT.1Staffel 2Folge 69
Das bisschen Haushalt

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 69: Das bisschen Haushalt

23 Min.Ab 12

Der achtjährige Elias rastet extrem aus, wenn er im Haushalt helfen soll! Was für ein Problem hat er mit der Hausarbeit? Steht er unter dem schlechten Einfluss seines älteren Bruders Justin? Oder welche innere Not steckt dahinter? Die 15-jährige Luisa stammelt vor einer OP und unter Narkose, dass sie etwas Verbotenes getan habe. Was hat der Teenager angestellt? Das Mädchen zieht sich seit Wochen zurück und brach sich unter mysteriösen Umständen den Knöchel.

