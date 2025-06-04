Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die Mull-Mumie

SAT.1Staffel 2Folge 70
Die Mull-Mumie

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 70: Die Mull-Mumie

24 Min.Ab 12

Eine Jugendliche wird im Krankenhaus Opfer einer Straftat. Wer hat sie ans Bett gefesselt und wollte ihr so einen Schreck einjagen? War es wirklich ihre fast gleichaltrige Schwester?

