Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 73: Ein bisschen aggro
23 Min.Ab 12
Eine Neunjährige bekommt Wutanfälle und macht ihr Spielzeug kaputt. Sie ist vollkommen außer sich und kann kaum von ihrer Mutter beruhigt werden. Was bringt sie so in Rage, und welche Rolle spielt ihre kleine Schwester bei ihren Wutanfällen? Ein Sechsjähriger verschwindet spurlos im Restaurant seiner Eltern. Nach einer verzweifelten Suche findet seine Mutter ihn in der Kühlkammer. Er wäre fast erfroren. Wovor hatte der Junge solche Angst, dass er sich versteckt hat?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1