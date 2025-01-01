Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 79: Nicht verklemmt
Ein Teenie erlebt mit ihrem neuen Freund einen extrem peinlichen Sexunfall: Ihr Intimpiercing hat sich mit seinem Zungenpiercing verhakt. Nach der ersten Hilfe in der Klinik tut das Mädchen alles, damit ihre Mutter nichts von dem Vorfall erfährt. Doch es kann nicht daran liegen, dass ihr das peinlich ist ... - Mutter Maja ist alarmiert, denn Tochter Yuna (8) leidet immer öfter unter starken Bauchschmerzen. Doch es gibt keine medizinischen Gründe ...
