Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Ich seh blond

SAT.1Staffel 2Folge 80
Ich seh blond

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 80: Ich seh blond

23 Min.Ab 12

Die 15-jährige Merle prügelt sich ständig mit Blondinen und droht damit, ihre Zukunft zu verbauen. Was löst diese ständige Wut aus? - Eine Fünfjährige verfällt in der KiTa tagelang in einen Rollenspielwahn und kommuniziert dabei über streiterfüllte Verhaltensweisen, die nicht zu einem Kindergartenkind passen. Was ist die Ursache?

