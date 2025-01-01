Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 81: Bunte Welt
23 Min.Ab 12
Eine Siebenjährige bemalt wiederholt Möbel und Wände. Als auch noch der Babybruder bunt bepinselt wird, vermutet die verzweifelte Mutter Eifersucht. - Und: Ein eigentlich vernünftiger Sechzehnjähriger ist plötzlich aggressiv, landet wegen einer Prügelei mit dem neuen Freund seiner Zwillingsschwester im Krankenhaus. Ist er etwa eifersüchtig auf die Beziehung oder verbindet die drei möglicherweise noch etwas ganz anderes?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1