Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Schlaflos in Köln

SAT.1Staffel 2Folge 83
Folge 83: Schlaflos in Köln

23 Min.Ab 12

Ein acht Monate altes Baby fiebert immer wieder, um einen ganz bestimmten Stressfaktor auszugleichen - nur welchen? Und warum findet die Kleine zudem so schlecht in den Schlaf?

