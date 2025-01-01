Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die traurige Teeinie-Tante

SAT.1Staffel 2Folge 90
Die traurige Teeinie-Tante

23 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige erleidet während der gynäkologischen Untersuchung ihrer hochschwangeren Schwester eine schwere Panikattacke. Ist sie etwa eifersüchtig? - Ein Sechsjähriger lebt seit Wochen in seiner eigenen Welt. Nachdem die Familie Zuwachs von einem Vierbeiner bekommen hat, benimmt sich der Junge immer häufiger wie ein Hund und stellt auch die zwischenmenschliche Kommunikation ein. Was steckt hinter seinem Verhalten?

