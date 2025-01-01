Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 92
23 Min.Ab 12

Ein 16-jähriges Mädchen benötigt einen Rettungswagen, weil ihr eine Beauty-Challenge misslungen ist. Zusätzlich gefährdet sie die Beziehung zu ihrer Mutter durch Lügen und Schulschwänzen. - Und: Eine 13-Jährige scheint sich für Alice aus "Alice im Wunderland" zu halten. Seit das Mädchen seine Rolle auch rund um die Uhr im Alltag spielt und sich nicht einmal mehr mit seinem richtigen Namen ansprechen lässt, ist seine Mutter zutiefst beunruhigt.

