Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Hau ab, ich brauch’ dich!

SAT.1Staffel 2Folge 94
Hau ab, ich brauch’ dich!

Hau ab, ich brauch’ dich!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 94: Hau ab, ich brauch’ dich!

23 Min.Ab 12

Seit ein paar Wochen ist Tim nur noch schlecht drauf und zettelt ohne ersichtlichen Grund Schlägereien an. Ist er so außer Rand und Band, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat? - Und: Eine Neunjährige schmeichelt sich plötzlich extrem bei ihren Lehrern ein, macht ihnen sogar kleine Geschenke. Erhofft sie sich von ihrem Verhalten tatsächlich nur bessere Noten oder will sie etwas ganz anderes bezwecken?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen