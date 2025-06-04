Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 94: Hau ab, ich brauch’ dich!
23 Min.Ab 12
Seit ein paar Wochen ist Tim nur noch schlecht drauf und zettelt ohne ersichtlichen Grund Schlägereien an. Ist er so außer Rand und Band, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat? - Und: Eine Neunjährige schmeichelt sich plötzlich extrem bei ihren Lehrern ein, macht ihnen sogar kleine Geschenke. Erhofft sie sich von ihrem Verhalten tatsächlich nur bessere Noten oder will sie etwas ganz anderes bezwecken?
