Kiaras Katastrophenkugel

SAT.1Staffel 2Folge 95
Folge 95: Kiaras Katastrophenkugel

23 Min.Ab 12

Ein achtjähriges Mädchen glaubt, hellsehen zu können. Nur sagt sie immer düstere und schlimme Ereignisse voraus. Was bringt das Kind dazu? - Ein 16-Jähriger steigert sich plötzlich extrem in seinen Sport, American Football, hinein und provoziert geradezu Verletzungen. Setzt der Trainer ihn zu sehr unter Druck? Oder womit hängt das veränderte Verhalten des Jugendlichen zusammen?

SAT.1
