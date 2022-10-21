Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 115vom 21.10.2022
45 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12

Ein Mann wird verletzt eingeliefert und will das Auftauchen seiner Frau in der Klinik mit allen Mitteln verhindern. Was verheimlicht er ihr und dem Klinik-Personal? - Eine Frau wird von ihrem neuen Freund wegen extremer Regelschmerzen in die Klinik gebracht. Sie verschweigt ihm mehr als eine medizinische Besonderheit. - Eine Frau landet nach einem Kletterunfall in der Notaufnahme. Was hat ihren Begleiter so abgelenkt, dass sie abstürzen konnte?

SAT.1
