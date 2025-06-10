Klinik am Südring
Folge 126: Der Umzug
45 Min.Ab 12
Eine Schülerin stürzt, als sie verhindern will, dass der Freund ihrer Mutter in den Keller geht. Wieso? - Ein Mann verletzt sich bei einem Sturz und verstrickt sich in Widersprüche zu seinem Job. Woher hat er auf einmal so viel Geld? - Eine Hochschwangere wird von ihrem eigentlich verhassten Ex-Mann in die Klinik gebracht. Was verbergen die beiden?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
12
© SAT.1