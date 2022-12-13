Schwindel, Scheidung und noch mehrJetzt kostenlos streamen
Folge 138: Schwindel, Scheidung und noch mehr
45 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
Ein Mann verletzt sich bei den Vorbereitungen zu seiner Scheidungsparty. Was steckt hinter den Schwindelattacken und was hat der Neue seiner Ex damit zu tun? - Ein schüchterner Schüler riskiert mit einer heimlichen Freizeitbeschäftigung seine Gesundheit! - Eine junge Frau befürchtet, dass ihr dunkelstes Geheimnis ihren großen Traum vom eigenen Kind behindert ...
