Klinik am Südring
Folge 122: Ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall
44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Ein junger Vater kommt nach einem vemeintlichen Arbeitsunfall in die Klinik. Doch seine Frau hat große Zweifel daran, dass sich der Mann tatsächlich bei der Arbeit verletzt hat! - Ein Teenager behauptet, sich beim Fußballspielen den Fuß gebrochen zu haben. Doch die Ärzte haben schnell Zweifel an seiner Schilderung. - Ein Patient versteckt sich im Wandschrank. Hat das vorangegangene Treffen mit seinem besten Freund etwa Panik ausgelöst?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
