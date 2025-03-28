Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 122vom 28.03.2025
Folge 122: Ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall

44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Ein junger Vater kommt nach einem vemeintlichen Arbeitsunfall in die Klinik. Doch seine Frau hat große Zweifel daran, dass sich der Mann tatsächlich bei der Arbeit verletzt hat! - Ein Teenager behauptet, sich beim Fußballspielen den Fuß gebrochen zu haben. Doch die Ärzte haben schnell Zweifel an seiner Schilderung. - Ein Patient versteckt sich im Wandschrank. Hat das vorangegangene Treffen mit seinem besten Freund etwa Panik ausgelöst?

SAT.1
