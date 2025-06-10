Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 139
44 Min.Ab 12

Ein Mann stürzte beim Versuch einen Einbrecher zu stellen. Wer wollte in die Wohnung - und warum? - Eine Frau leidet unter Bauchschmerzen, versucht ihren Gesundheitszustand aber verzweifelt vor ihrem Freund zu verheimlichen. Wieso soll er nichts wissen? - Ein Schüler hat sich bei einer Klassenfahrt den Arm gebrochen. Wozu hat er nachts heimlich die Herberge verlassen?

