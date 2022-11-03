Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Geheimniskrämerinnen

SAT.1Staffel 6Folge 132vom 03.11.2022
Geheimniskrämerinnen

GeheimniskrämerinnenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 132: Geheimniskrämerinnen

44 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12

Eine Frau leidet unter anhaltenden Darmbeschwerden und muss sogar die Feier ihrer angehenden Schwiegermutter verlassen. Oder wurde sie rausgeschmissen? - Auf einem Dorffest stürzt eine Frau. Ihre Tochter befürchtet, dass die neue, junge Freundin ihres Vaters damit zu tun hat. - Eine Bürokraft landet mit einer Fußverletzung in der Klinik. Dann wird ihr Kollege plötzlich mit Schmerzen zum Patienten. Was ist los?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen