Klinik am Südring
Folge 123: Beherrsch dich!
44 Min.Ab 12
Ein Bräutigam landet am Tag seiner Hochzeit mit Sehstörungen und einem Geheimnis in der Notaufnahme. Was ist auf dem Junggesellenabschied am Abend zuvor passiert? - Eine Jugendliche bricht im Schwimmunterricht ohne ersichtlichen Grund zusammen und verletzt sich dabei schwer. Was hat zu der plötzlichen Ohnmacht geführt? - Eine Schwangere kommt nach einem vermeintlichen Sturz in die Klinik. Schnell wird klar, dass sie etwas verschweigt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
