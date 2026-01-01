Klinik am Südring
Folge 119: Nicht alles ist Rio
44 Min.Ab 12
Ein Bauleiter kommt wegen Blut im Urin in die Urologie. Hat er sich etwas auf der Geschäftsreise eingefangen, auf der er mit der besten Freundin seiner Frau war? - Der gebrochene Fuß einer Patientin ist trotz Gips nicht verheilt. Inwiefern könnte ihr überstrenger neuer Chef etwas mit der gestörten Heilung zu tun haben? - Warum geht es einer Patientin nach ihrem vermeintlich harmlosen Fahrradunfall immer schlechter? Und warum kann sie ihre Freunde nicht erreichen?
