Klinik am Südring
Folge 89: Das entführte Baby
45 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12
Nach einem Moped-Unfall glaubt eine schwer verletzte junge Mutter, ihr Baby sei entführt worden. Hat ihr dealender Ex das Kind in seiner Gewalt? - Seit der Geburt macht ein frischgebackener Vater ständig Überstunden und übermäßig viel Sport. Warum halten ihn nicht einmal Hüftschmerzen davon ab? - Nach einem Unfall beim Rollschuhfahren streitet die Patientin mit dem neuen Freund ihrer besten Freundin. Was ist zwischen ihnen vorgefallen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1