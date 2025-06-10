Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 90
Folge 90: Gespeicherte Liebe

45 Min.Ab 12

Als eine Schülerin unter heftigem Nasenbluten leidet, befürchtet ihre Mutter, dass eine lebensbedrohliche Krankheit zurück ist. - Eine werdende Mutter will das Nabelschnur-Blut einlagern und setzt dafür ihr Glück aufs Spiel. - Zwei beste Freunde landen nach einem Gewinn in der Notaufnahme. Was hat der Lottoschein damit zu tun?

