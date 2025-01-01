Knight Rider
Folge 10: Gangster wider Willen
46 Min.Ab 6
Eine gefährliche Bande treibt ihr Unwesen; ihr nächster Coup soll der Raub einer wertvollen LKW-Ladung sein. Michael erschleicht sich das Vertrauen des Verbrecher, und gemeinsam mit "K.I.T.T." will er ihnen das Handwerk legen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH