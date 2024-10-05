Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 6: Minister auf Abwegen
47 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6
Michael und "K.I.T.T." bekommen einen neuen Auftrag von Devon: Sie sollen die Senatorin Maggie Flynn beschützen, die durch ihre Arbeit ins Visier mächtiger politischer Gegner geraten ist. Maggie weigert sich jedoch gegen den Personenschutz ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH