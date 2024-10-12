Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 1Folge 11vom 12.10.2024
Folge 11: Endgültiges Urteil

47 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 6

Cheryl, eine Bekannte von Michael, wird beschuldigt, ihren Chef ermordet zu haben. Ein Mann namens Marty, den sie während der Tatnacht in einer Bar kennenlernte, ist ihr einziges Alibi. Michael macht sich daraufhin auf die Suche nach Marty ...

