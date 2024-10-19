Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 1Folge 14vom 19.10.2024
Folge 14: Herzen aus Stein

46 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12

Devons neuester Auftrag lässt Michael und "K.I.T.T." nach Houston reisen. In Texas betreiben zwei rivalisierende Banden intensiven Waffenschmuggel mit modernsten Maschinengewehren. Michael gibt sich als potenzieller Käufer aus, doch schon bald gerät er in Gefahr ...

