Knight Rider
Folge 5: Sammys Sensationsshow
47 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6
Bei einem als Unfall getarnten Anschlag wird Sammy, die Hauptattraktion des "Slammy Sammy Super Stunt Show Spektakel" schwer verletzt. Michael und "K.I.T.T." springen kurzerhand ein. Wenig später wird auch auf Michael ein Anschlag verübt ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH