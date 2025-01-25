Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 4Folge 4vom 25.01.2025
46 Min. Ab 12

Michael Knight wird zur Entführung eines Flugzeuges herangezogen, in dem auch Bonnie sitzt. Der Boss der Entführer, Charles Zurich, fordert die Freilassung 197 Gefangener. Im Gegenzug will er die Geiseln gehen lassen. Kann Michael die Situation entschärfen?

