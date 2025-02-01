Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 8: Herzlichen Glückwunsch
46 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Devon schenkt Michael zu seinem Geburtstag prompt einen neuen Fall. Er soll sich auf die Suche nach einem Hovercraft machen, das von seiner Erfinderin Amy als gestohlen gemeldet wurde und zerstörerische Kräfte besitzt ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH