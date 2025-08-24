Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 20: Der unheimliche Mönch
46 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Am Set des Films "Raging Sky" kommt es immer wieder zu mysteriösen Unfällen. Karen Bennett, die Aufnahmeleiterin, weiß deshalb nicht mehr weiter. Als Michael sich dazu bereit erklärt, als Stuntman einzuspringen, um weitere Nachforschungen anstellen zu können, wird er schon bald selbst mit dem Unheil konfrontiert ...
