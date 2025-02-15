Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 18: Der Brandstifter
46 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Michael und "K.I.T.T." schaffen es gerade noch rechtzeitig, den jungen Darryl aus einem brennenden Wald zu retten. Als der Junge jedoch kurz darauf der Brandstiftung bezichtigt wird, versucht Michael vehement, Darryls Unschuld zu beweisen.
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
